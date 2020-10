Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Auseinandersetzung mit renitenten Ladendieb

Siegburg (ots)

Mit vereinten Kräften musste am Freitagnachmittag (09.10.2020) ein 14-jähriger Ladendieb aus Köln von Mitarbeitern, einem Passanten und dem Ladendetektiv aus dem Nahbargeschäft in der Holzgasse überwältigt werden. Der junge Mann hatte versucht, in dem Siegburger Drogeriemarkt Parfüms für knapp 1.000 Euro zu stehlen. Er war einer Mitarbeiterin aufgefallen, als er die Flakons in seine Sporttasche steckte. Als sie ihn ansprach, hörte er nicht damit auf, sondern klaubte eilig weitere Parfümflaschen zusammen. Es kamen ein weiterer Mitarbeiter und ein unabhängiger Zeuge hinzu und der 14-Jährige versuchte zu flüchten. Im Eingangsbereich konnte sie den Dieb einholen und alle stürzten zu Boden. Der Ladendetektiv aus der Parfümerie von gegenüber kam ebenfalls hinzu und es gab vor der Tür ein heftiges Gerangel. Der 14-Jährige schlug um sich und schrie, dass er alle abstechen und umbringen werde. Als die alarmierte Polizei eintraf, lag der junge Kölner auf der Erde und wurde von den drei Männern festgehalten. Die Beamten legten ihm Handfesseln an und nahmen ihn mit zur Wache. Nach seiner Anhörung wurde der polizeibekannte Jugendliche entlassen. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls. (Bi)

