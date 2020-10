Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Polizei sucht vermisste 16-Jährige aus Sankt Augustin

Sankt Augustin (ots)

Seit Mittwochmorgen (07.10.2020) ist der Aufenthaltsort der 16-jährigen Meike S. aus Sankt Augustin unbekannt. Das Mädchen hat ohne Wissen ihrer Eltern gegen 08.30 Uhr das Haus verlassen. Hinweisen, dass sie sich bei Verwandten in Thüringen aufhält, gingen die Ermittler der Kripo bislang ohne Erfolg nach. Meike war nach Angaben ihrer Eltern in letzter Zeit sehr verschlossen. Es besteht der Verdacht, dass sie sich in einer psychischen Ausnahmesituation befindet. Das circa 170cm große Mädchen mit lockigen Haare war zum Zeitpunkt ihres Verschwindens mit einer schwarzen Plüschjacke, einer blauen Jeanshose und schwarzen Adidas Turnschuhen bekleidet. Weitere Ermittlungen ergaben Hinweise auf Kontakte im Bereich Köln/Bonn und Bremen.

Wer hat die junge Frau gesehen oder kann Angaben zu Kontaktpersonen oder ihrem Aufenthaltsort machen? Hinweise an die Polizei unter der 02241 541-3321.

Lichtbilder der vermissten 16-jährigen Meike S. finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter: https://url.nrw/SU2020-72. (Bi)

