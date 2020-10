Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbrecher stehlen Motorräder in Eitorf

Eitorf (ots)

Aus einer ehemaligen Gaststätte in Eitorf-Mühleip wurden aktuell fünf Motorräder gestohlen. Das Gaststättengebäude an der Linkenbacher Straße in Mühleip wird derzeit als Lagerraum genutzt. In der Zeit zwischen Montag, 05.10.2020, und Mittwoch, 07.10.2020, brachen Unbekannte eine Zugangstür an der Rückseite des Hauses auf. Sie transportierten insgesamt fünf Geländemotorräder ab. Darunter zwei Maschinen der Marke KTM Enduro 350, eine KTM Vollcross 250, eine KTM Vollcross 350 Zweitakt, sowie eine Yamaha Vollcross 400. Ein weiteres Motorrad der Marke KTM ließen die Täter zurück. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, das mit der Tat im Zusammenhang stehen könnte, wird gebeten sich unter Tel.: 02241 541-3421 bei der Polizei in Eitorf zu melden.(Ri)

