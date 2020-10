Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Bewaffneter Überfall auf Uhrenhändler

Siegburg (ots)

Am Dienstagmorgen (06.10.2020) drangen gegen 09.10 Uhr vier bewaffnete Täter in die Geschäftsräume eines Internet-Uhrenhändlers an der Cecilienstraße in Siegburg ein. Die drei Männer und eine Frau im Alter von circa 30 Jahren schlugen den Geschäftsmann im Eingangsbereich seiner Büroräume nieder und fesselten ihn an Händen und Füßen. Anschließend bedrohte einer der männlichen Täter den Geschädigten mit einer Pistole mit aufmontiertem Schalldämpfer und forderte die Öffnung des Tresors. Ein zweiter Täter soll ebenfalls mit einer Schusswaffe bewaffnet gewesen sein, möglicherweise sogar mit einer Maschinenpistole. Der Händler öffnete nach weiteren Schlägen seinen Tresor und die Räuber klaubten Schmuck und Luxusuhren zusammen. Der Wert der bislang nicht näher bezifferten Gegenstände beläuft sich nach ersten Angaben auf einen mittleren sechsstelligen Betrag. Die Tatverdächtigen ließen den gefesselt Uhrenhändler in seinen Büroräumen zurück. Er konnte sich nach einigen Minuten selbstständig von seinen Fesseln befreien und verständigte die Polizei, die sofort erste Fahndungsmaßnahmen einleitete. Bislang fehlt von den vier Räubern jede Spur. Der Unternehmer wurde bei der Tat leicht verletzt und musste ambulant behandelt werden. Die männlichen Täter werden von dem Geschädigten als 170 bis 180 cm große unauffällige Männer mit osteuropäischem Erscheinungsbild beschrieben. Sie trugen dunkle Jacken und waren mit Mund-Nasen-Abdeckungen maskiert. Die beteiligte Frau ist ein wenig kleiner als ihre männlichen Mittäter und hat eine etwas korpulente Figur. Sie hat lange braune Haare und trug einen hellen Pullover. Sie war mit einem gemusterten Tuch maskiert und hat möglicherweise ebenfalls osteuropäische Wurzeln. Die Ermittler der Kripo konnten zwei Fahrzeuge identifizieren, die zur Tatzeit in der Nähe des Tatortes standen und von den Tätern mutmaßlich als Fluchtfahrzeuge in Richtung der Aulgasse genutzt wurden. Es handelt sich einmal um einen grauen Audi, sowie einen modernen Peugeot SUV, vermutlich das Modell 3008, ebenfalls in grau. Wer hat diese Fahrzeuge vor oder nach der Tat gesehen und kann Angaben zu den Insassen machen? Hinweise an die Polizei unter der Telefonnummer 02241 541-3121. (Bi)

