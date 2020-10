Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Alkoholisierter Autofahrer hatte eine Menge Glück

Much (ots)

Mit geringen Verletzungen kletterte am Sonntagmorgen (04.10.2020) gegen 03.30 Uhr ein 40-jähriger Mucher aus seinem stark beschädigten Wagen. Der Ford-Fahrer war auf der Bundesstraße 56 (B56) in einer Linkskurve in Höhe des Abzweigs nach Much-Obermiebach nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Sein Wagen geriet dabei auf die Schutzplanke, rutschte rund 35 Meter auf der Planke und prallte dann gegen einen Baum. Der Ford kam zum Stillstand und blieb hinter der Schutzplanke auf der Beifahrerseite liegen. Der 40-Jährige konnte sich über die Fahrerseite selbständig aus dem beschädigten Fahrzeug befreien. Ein zufällig vorbeikommender Taxifahrer verständigte Rettungsdienst und Polizei. Der Fahrer aus Much räumte gegenüber der Polizei ein, vor Fahrtantritt Alkohol getrunken zu haben. Ein Test vor Ort ergab einen Wert von rund einer Promille. Er kam zur Behandlung in ein nahgelegenes Krankenhaus. Dort veranlassten die Beamten eine Blutprobenentnahme wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr. Den Führerschein stellten die Polizisten sicher. Der Ford des Mannes war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Um die Verunreinigung der Fahrbahn kümmerte sich die angeforderte Feuerwehr. (Bi)

