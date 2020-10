Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Weibliche Einbrecher durchwühlen Wohnhaus

Lohmar (ots)

Die Bewohner eines Reihenendhauses am Weidchensweg in Lohmar kamen am Freitagmittag (02.10.2020) gegen 12.45 Uhr nach Hause. Während der Ehemann vor der verschlossenen Haustür auf seine Frau wartete, entfernten sich zwei unbekannte, circa 17 bis 20 Jahre alte Frauen vom Grundstück des Paares. Der Hausbewohner ging durch den Garten hinters Haus und sah sofort, dass die Terrassentür aufgebrochen worden war. Im Haus waren alle Schränke und Schubladen von den schwarzhaarigen und dunkel gekleideten Verdächtigen geöffnet und durchsucht worden. Ob etwas fehlt, konnten die Geschädigten im Moment noch nicht sagen. Einem Nachbarn war zur Tatzeit ein brauner Ford Focus mit belgischem Kennzeichen aufgefallen, der im Nahbereich verlassen mit heruntergelassenen Fenstern geparkt war. Ob dieses Fahrzeug im Zusammenhang mit dem Einbruch steht, ist unklar. Wer kann Angaben zu den tatverdächtigen Frauen oder zu dem abgestellten PKW machen? Hinweise an die Polizei unter der Rufnummer 02241 541-3121. (Bi)

