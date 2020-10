Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Fahrraddieb fährt der Polizei auf gestohlenem Kinderrad in die Arme

Hennef (ots)

Dieses Bild werden die Kollegen so schnell sicher nicht vergessen: In der Nacht zu Dienstag (29.09.2020) fuhr ein Fahrraddieb den Beamten geradezu in die Arme - auf einem roten und für ihn natürlich viel zu kleinen Kinderfahrrad, das er gerade in einer Hennefer Wohnsiedlung gestohlen hatte. Der Fahrraddieb konnte noch an Ort und Stelle festgenommen werden. Seit mehreren Wochen suchte die Polizei nach dem polizeibekannten Litauer, der bei seinen Taten teilweise gefilmt worden war. So auch in der Nacht der Festnahme. Videokameras am Haus eines Anwohners hatten aufgezeichnet, wie der Mann gegen 02:00 Uhr durch das Wohngebiet streifte und ein Signal an das Handy des Hausbesitzers gesendet. Sofort gab dieser seinen Nachbarn Bescheid. Ein Nachbar aus der Straße Auf dem Feld bemerkte, dass ein Kinderfahrrad aus seiner Garage fehlte und verständigte die Polizei. Noch bei der Aufnahme des Sachverhalts erschien der Fahrraddieb auf dem Kinderfahrrad wieder in der Siedlung und konnte festgenommen werden. Im sichergestellten Ford Transit des 51-Jährigen fanden die Beamten fünf weitere Fahrräder, die alle in der gleichen Nacht in Hennef gestohlen worden waren.

Die Fahnder der eigens zur Bekämpfung von Fahrraddiebstählen gegründeten Ermittlungsgruppe "EG PEDALE" konnten dem Verdächtigen 23 Fahrraddiebstähle mit einem Gesamtschaden von rund 22.000,- Euro zuordnen. Die betroffenen Fahrräder wurden seit dem 25.08.2020 in Niederkassel und Hennef gestohlen. Der Verdächtige wurde am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt und sitzt nun wegen Fluchtgefahr in Untersuchungshaft. Gegen ihn wird wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls von Fahrrädern ermittelt. #RheinSiegSicher (fh)

