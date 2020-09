Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zeugen nach Überfall auf Postfiliale gesucht

Sankt Augustin (ots)

Unter Schock stand die Betreiberin eines Schreibwarengeschäftes mit angeschlossener Postfiliale nach einem Überfall am Dienstagmorgen (29.09.2020). Gegen 09.00 Uhr betraten zwei maskierte Täter das Geschäft an der Boelckestraße in Sankt Augustin. Einer der komplett schwarz gekleideten Räuber hatte mit ausgestrecktem Arm eine Pistole auf die Frau gerichtet, während sein Mittäter einen Schlagstock in der Hand hielt. Der mit der Pistole bewaffnete Täter ging direkt auf die Geschädigte zu und zwang sie, zum Tresor zu gehen. Unsanft schob er sie zum Wertschrank und forderte die Öffnung. Die Geschäftsinhaberin schloss den Tresor auf, der am Vorabend geleert worden war. Es befand sich lediglich eine Ledermappe mit diversen Schlüsseln in dem Stahlschrank, die die Täter an sich nahmen. Anschließend musste die Geschädigte im Tresorraum warten, während die Täter das Geschäft verließen. Die alarmierte Polizei leitete umgehend die Fahndung nach den Flüchtigen ein, die nach Zeugenangaben über den Fußweg zwischen der Boelckestraße und der Straße "Auf der Heide" geflüchtet waren. Bislang blieben die Fahndungsmaßnahmen ohne Erfolg. Der mit der schwarzen Pistole bewaffnete Täter wird als 170cm großer Mann mit kräftiger Statur beschrieben. Er war schwarz gekleidet und trug eine Kapuzenjacke. Maskiert war einem schwarzen Stoff über dem Kopf, an dem die Mund- und Augenpartie ausgeschnitten war. Er trug Handschuhe und sprach mit einem osteuropäischen Akzent. Sein schlanker Begleiter trug die gleiche Maskenart und ist 175 bis 180cm groß. Er war genauso wie sein Mittäter bekleidet und hatte vermutlich einen Teleskopschlagstock dabei. Wer hat die beiden Täter vor, während oder nach dem Überfall beobachtet? Hinweise an die Polizei unter 02241 541-3321. (Bi)

