Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Diebe hatten es auf Süßigkeiten abgesehen

Siegburg (ots)

Gestern Nachmittag (29.09.2020), gegen 15.30 Uhr, beobachtete ein Mitarbeiter eines Lebensmitteldiscounters an der Luisenstraße in Siegburg über die Videoüberwachungsanlage zwei Männer, die Süßigkeiten aus dem Verkaufsregal in ihre Rucksäcke stopften. Im Kassenbereich stellte er die Verdächtigen zur Rede, die aber sofort die Flucht ergriffen. Einer der Täter schlug nach dem Mitarbeiter, verfehlte ihn und konnte weglaufen. Den Mittäter hielt der Zeuge am Rucksack fest. Es kam zu einem Gerangel, bei dem der zweite Täter ohne Rucksack und Beute fliehen musste. Die beiden Flüchtigen liefen über den Parkplatz weiter in unbekannte Richtung. Der 32-jähigen Supermarktmitarbeiter wurde bei der Auseinandersetzung leicht verletzt. Im zurückgelassenen Rucksack fanden die Beamten neben den entwendeten Süßigkeiten einen Werksausweis, der vermutlich nicht auf einen der Tatverdächtigen ausgestellt ist. Die beiden Diebe werden als schlanke und circa 20 bis 28 Jahre alte Männer mit kurzen dunklen Haaren beschrieben. Beide trugen helle Hosen und helle Pullover. Auffällig war der Größenunterschied der Tatverdächtigen, einer ist rund 175cm groß, während sein Mittäter circa 190cm groß ist. Nach Angaben des Zeugen sprachen die mit einem Mund-Nasen-Schutz maskierten Unbekannten kroatisch. Hinweise zu den Flüchtigen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02241 541-3121 entgegen. (Bi)

