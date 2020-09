Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Unfall in Neunkirchen-Seelscheid - Ermittlungen wegen des Verdachts des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr

Neunkirchen-Seelscheid (ots)

Nach dem frontalen Zusammenstoß von zwei Pkw am Sonntag, 27.09.2020 gegen 19:00 Uhr, wurden Rettungsdient und Streifenwagen zum Einsatzort in Neunkirchen-Seelscheid, Bundesstraße 507 (B 507), zwischen Pohlhausen und Neunkirchen entsandt. Nach bisherigem Ermittlungsstand war ein 24-Jähriger aus Siegen mit seinem BMW auf der B 507 aus Richtung der Herkenrather Mühle kommend in Richtung Pohlhausen unterwegs. Ihm kam ein 21-Jähriger aus Neunkirchen-Seelscheid in seinem VW Golf entgegen. Nach der Unfallschilderung lenkte der 21-Jährige plötzlich sein Fahrzeug auf die Gegenfahrspur und bremste bis zum Stillstand ab. Der Siegener konnte trotz Bremsung einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und prallte in die Front des VW. Bei der Untersuchung durch die Rettungsassistenten stellte sich heraus, dass niemand verletzt wurde. Bei den folgenden polizeilichen Ermittlungen wurde bekannt, dass es zwischen den Beteiligten persönliche Streitigkeiten gibt und der 21-Jährige möglicherweise absichtlich in den Gegenverkehr fuhr, um den Kontrahenten aus Siegen anzuhalten. Nach dem Zusammenstoß soll er den Siegener zudem bedroht haben. Das Verkehrskommissariat ermittelt in dem Fall unter anderem wegen des Verdachts des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Der Gesamtschaden bei dem Verkehrsunfall wird auf rund 12 000.- Euro geschätzt. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr reinigte die Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsstoffen. Durch die erforderlichen Sperrmaßnahmen kam es zu Behinderungen.(Ri)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell