Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Weibliche Ladendiebe gehen arbeitsteilig vor

Siegburg (ots)

Während eine 23-jährige Frau aus dem Großraum Rosenheim gestern (28.09.2020) von außen die elektrische Schiebetür des Eingangsbereichs eines Lebensmitteldiscounters an der Händelstraße in Siegburg aufhielt, lief ihre 22-jährige Mittäterin aus Troisdorf mit dem gefüllten Einkaufswagen nach draußen. Dabei lösten sie jedoch den Alarm aus und das Ladenpersonal wurde auf die beiden aufmerksam. Auf dem Parkplatz konnten sie in ihrem Auto sitzend von den Mitarbeitern gestellt und ins Büro zitiert werden. Die beiden gemeinsam handelnden Tatverdächtigen hatten Waren für mehr als 100 Euro aus dem Discounter entwenden wollen. Die hinzugerufene Polizei warf einen Blick in das Auto der 23-Jährigen und konnte weitere verpackte Gegenstände, wie z.B. Kosmetikartikel finden, für die die Frauen keinen Eigentumsnachweis erbringen konnten. Sie gaben unter anderem an, von der Polizei aufgefundene Bekleidungsgegenstände in einem Geschäft in der Siegburger Innenstadt erworben zu haben. Die Nachfrage in dem Laden ergab, dass im Geschäft eine Vielzahl an abgelösten Diebstahlssicherungen gefunden worden waren, den Kauf konnte jedoch bislang niemand bestätigen. Allein die Waren, die mit einem Preisschild versehen waren, haben einen Beutewert von knapp 400 Euro. Da der Verdacht bestand, dass die beiden Verdächtigen gemeinsam und gewerbsmäßig Diebstähle begehen, wurden sie vorläufig festgenommen.

Ob die beiden Frauen in Haft müssen, werden die weiteren Ermittlungen zeigen. (Bi)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell