POL-SU: Kurve geschnitten - Fahrradfahrer musste ausweichen und stürzte

Hennef (ots)

Ein 47-jähriger LKW-Fahrer fuhr gestern Mittag (28.09.2020) mit seinem 7,5 Tonner auf der Rheinstraße in Hennef-Westerhausen. In Höhe der Kreuzung zur Straße "Petersgarten" wollte er der abknickenden Vorfahrtsstraße nach rechts folgen. Aus diesem Grund lenkte er seinen LKW in den Gegenverkehr, da er sonst nach eigenen Angaben nicht um die Rechtskurve fahren könne. Beim Abbiegevorgang kam ihm ein 56-jähriger Rennradfahrer auf der Rheinstraße entgegen. Der Bad Honnefer wich mit seinem Fahrrad nach rechts aus und stürzte. Er zog sich bei dem Sturz leichte Verletzungen zu. Glücklicherweise konnte er ohne weitere Behandlung seine Fahrt fortsetzen. Gegen den 47-jährigen Auslieferungsfahrer wird nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung im Straßenverkehr ermittelt. (Bi)

