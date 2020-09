Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Handydiebstahl missglückt - ein Tatverdächtiger weiterhin flüchtig

Sankt Augustin (ots)

Zwei Männer haben am Montagmittag (28.09.2020) versucht, ein rund 1.000 Euro teures Smartphone aus der Auslage eines Elektronikmarktes in Sankt Augustin zu entwenden.

Der Ladendetektiv beobachtete gegen 13.40 Uhr die beiden Tatverdächtigen, wie sie sich an der Auslage zu schaffen machten. Während einer der Täter die Diebstahlssicherung vom Karton entfernte, stecke sein Mittäter die Beute in seine Jackentasche. Anschließend begaben sich die Männer in Richtung Ausgang. Kurz hinter der Kasse sprach der Kaufhausdetektiv die Männer an. Während er den Täter mit dem Smartphone in der Tasche festhalten konnte, flüchtete sein Komplize in Richtung der Marktplatte.

Der 55-jährige aus Südosteuropa stammende Täter wurde vorläufig festgenommen. Er hat keinen festen Wohnsitz in Deutschland und ist der Polizei bereits wegen diverser Eigentumsdelikte bekannt. Die Fahndung nach seinem Mittäter verlief bislang ohne Erfolg. Der schlanke 20-30 Jahre alte und 170 bis 175cm große Flüchtige trug bei der Tat ein schwarzes T-Shirt, eine blaue Adidas Sweatshirt Jacke und eine schwarze Hose im Used-Look mit Löchern. Vermutlich stammt er ebenfalls aus Südosteuropa.

Der 55-Jährige wird heute mit Hilfe eines Dolmetschers zu den Vorwürfen und seinem Mittäter vernommen. Ob er anschließend einem Richter vorgeführt wird, ist noch nicht bekannt.

Wer hat die flüchtige Person beobachtet? Hinweise an die Polizei unter der Rufnummer 02241 541-3321. (Bi)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell