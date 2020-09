Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Sankt Augustin (ots)

In Sankt Augustin-Hangelar kam es am Freitag, 25.09.2020 gegen 07:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten. Nach bisherigem Ermittlungsstand fuhr ein 19-jähriger Bonner mit seinem Pkw auf der Bonner Straße in Richtung Bonn und bog noch links auf die Konrad-Adenauer-Straße ab, um weiter in Richtung Hoholz zu fahren. Etwa 30 Meter hinter der Einmündung fuhr laut Zeugen unvermittelt ein Radfahrer vom rechten Gehweg auf die Fahrbahn. Der Radler wurde von der Front des Pkw erfasst und über die Motorhaube auf die Straße geschleudert. Der 54-jährige Bonner wurde bei dem Unfall schwer verletzt und war nicht mehr ansprechbar. Passanten leisteten Erste Hilfe bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Der Verletzte wurde zur Behandlung in eine Bonner Klinik gebracht.(Ri)

