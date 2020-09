Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Raubüberfall unter Vorhalt einer Schusswaffe an der Bushaltestelle Hanftalstraße

Hennef (ots)

Am Freitag, dem 25.09.2020 gegen 23:22 Uhr kam es an der Bushaltestelle in Hennef, Hanftalstraße zu einem versuchten Raubüberfall. Nach ersten Ermittlungen der Polizei warteten an der Bushaltestelle ein 16jähriger und ein 18jähriger Hennefer auf den Bus. Nach ihren Angaben seien 3 Jugendliche an der Bushaltestelle vorbei gelaufen. Sie kamen nach kurzer Zeit zurück. Einer der drei Täter bedrohte die beiden Jugendlichen mit einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe eines Rucksacks und von Geld. Nachdem sie dieser Forderung nicht nachkamen schlugen und traten die Angreifer auf die beiden Jungs ein und verletzten diese schwer. Einer der Täter entriss dem 18jährigen den Rucksack und durchsuchte ihn. Nachdem die Täter kein Bargeld finden konnten, flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Die Täter konnten nur vage beschrieben werden. Danach handelte es sich um 3 junge Erwachsene im Alter zwischen 18-20 Jahren. Zur Herkunft der Täter konnten die Geschädigten keine Angaben machen.

Die Geschädigten wurden zur Behandlung in ein Krankenaus gebracht.

Zeugen, die die im Tatzeitraum, in der Umgebung zum Tatort etwas gesehen haben oder sonst sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache Hennef unter der Telefonnummer 02241-541-3521 oder per Mail unter poststelle.rhein-sieg-kreis@polizei.nrw.de zu melden. (DS)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell