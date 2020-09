Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Großer Kontrolltag der Polizei in Hennef

Hennef (ots)

Mit Unterstützung von Polizistinnen und Polizisten der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis haben die Beamtinnen und Beamten der Polizeiwache in Hennef gestern (24.09.2020) unter dem Motto #RheinSiegSicher einen großen Kontrolltag durchgeführt. Wie der Behördenleiter der Polizei, Landrat Sebastian Schuster, im neuen Sicherheitsprogramm angekündigt hatte, lag der Schwerpunkt der polizeilichen Arbeit auf der Sicherheit und vor allem dem Sicherheitsgefühl der Menschen im öffentlichen Raum. Durch deutlich wahrnehmbare polizeiliche Kontrollen und Präsenz, z.B. im Bereich der Fußgängerzone, dem Chronos Gelände und dem Umfeld des Bahnhofes soll das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung gestärkt werden. Die eingesetzten Polizeikräfte waren in unterschiedliche Einsatzabschnitte unterteilt. So waren einige von ihnen als sichtbare Fußstreifen im innerstädtischen Bereich unterwegs, andere kümmerten sich um die Sicherheit im Straßenverkehr und zivile Beamte hatten ein wachsames Auge auf die Kriminalität im öffentlichen Raum. So ging den Fahndern bereits um 13.00 Uhr auf dem Place Le Pecq ein polizeibekannter 34-Jähriger ins Netz. Bei der Durchsicht der Bauchtasche des Hennefers fanden die Beamten diverse Tütchen mit Drogen. Der Verdächtige wurde vorläufig festgenommen und zur Fachdienststelle nach Siegburg gebracht. Bei der folgenden Durchsuchung der Wohnung des 34-Jährigen fanden die Ermittler weitere Drogen und beschlagnahmten sie. Die Ermittlungen dauern noch an. Ein zweiter mutmaßlicher Straftäter am Place Le Pecq wurde gegen 16.30 Uhr überführt. Ein 24-jähriger Hennefer versuchte einen abgestellten Motorroller zu entwenden. Nachdem der alkoholisierte junge Mann das Zweirad nicht zum Laufen gebracht hatte, mischte er sich unter die am Abstellort anwesenden Personen. Es nutzte ihm jedoch nichts, er konnte von den Polizeibeamten als Tatverdächtiger identifiziert werden. Der angegangene Motorroller ohne Kennzeichen konnte keinem Eigentümer zugeordnet werden und wurde sichergestellt. Gegen den 24-Jährigen lagen keine Haftgründe vor, daher wurde er nach kurzer Zeit wieder auf freien Fuß gesetzt. Insgesamt kontrollierten die Beamten während ihrer Streifen durch den innerstädtischen Bereich mehr als 100 Personen. Auch die im Verkehrssektor eingesetzten Beamten waren "erfolgreich". Sie überprüften mehr als 60 Fahrzeugführer und verhängten insgesamt 127 Verwarngelder, beispielsweise wegen Geschwindigkeitsverstößen oder der Missachtung der Gurtpflicht. In einer Kontrollstelle fiel ein Autotransporter wegen unzureichender Sicherung der transportierten Fahrzeuge auf. Teilweise waren die Fahrzeuge mit lediglich einem einzigen Spanngurt befestigt oder standen ohne weitere Befestigung in den Radanschlägen des Aufliegers. Es hagelte mehrere Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Die weitere Fahrt des Transportes endete an der Kontrollstelle. Eine Weiterfahrt ist erst wieder nach ordnungsgemäßer Sicherung der Fahrzeuge möglich. Der Einsatzleiter des Kontrolltages, Polizeihauptkommissar Thomas Mackenbach, zeigte sich mit dem Verlauf des Einsatzes und der Ergebnisse zufrieden: "Kontrolltage sind ein wichtiger Beitrag zur Stärkung des Sicherheitsgefühls der Bürgerinnen und Bürger. Wichtig ist, diese Kontrollen und Präsenz auch außerhalb der Einsatztage kontinuierlich fortzuführen.". Weitere Kontroll- und Sicherheitstage im Zuständigkeitsbereich der Polizei Rhein-Sieg-Kreis sind in der Vorbereitung. (Bi)

