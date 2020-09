Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: 62-jährige Obdachlose geschlagen und bestohlen

Siegburg (ots)

Ein 28-jähriger Autofahrer fuhr gestern Abend (24.09.2020) gegen 21.35 Uhr an einer Parkbank in Höhe der Bushaltestelle Friedrich-Ebert-Straße in Siegburg vorbei. Er sah im Vorbeifahren, dass eine Gruppe Jugendlicher eine ältere Frau auf der Parkbank bedrängte. Der Siegburger wendete sein Fahrzeug, fuhr zurück und erkundigte sich nach dem Rechten. Als er ankündigte, die Polizei hinzurufen zu wollen, flüchteten die 5 bis 6 Jugendlichen in Richtung der Von-Stephan-Straße. Dazu benutzen sie zwei Fahrräder und einen offensichtlich gemieteten E-Roller. Den alarmierten Polizisten schilderte die deutlich alkoholisierte 62-Jährige, die ohne festen Wohnsitz ist, dass sie und ihr ebenfalls alkoholisierter 52-jähriger Begleiter, der auch auf der Bank saß, von den Jugendlichen mit Steinen beworfen worden sind. Anschließend sind die 15 bis 18 Jahre alten Verdächtigen zu ihr rüber gekommen und haben sie mit einem unbekannten Gegenstand geschlagen. Aus ihren Habseligkeiten stahlen die jungen Männer dann ihre Geldbörse mit wenigen Euro Bargeld. Sie gab gegenüber den eingesetzten Beamten an, dass die Flüchtigen ein südländisches Erscheinungsbild hatten. Danach verweigerte sie jegliche Kooperation mit der Polizei und lehnte eine medizinische Betreuung ab. Im Rahmen der Fahndung konnte der Leihroller in der Von-Stephan-Straße gefunden werden. Er wurde als Beweismittel sichergestellt. Die Polizei sucht weitere Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall und zu den beteiligten Personen machen können. Hinweise an die Polizei in Siegburg unter 02241 541-3121. (Bi)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell