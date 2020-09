Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Fotofahndung: Mit geklauten EC-Karten Konto leergeräumt

Siegburg (ots)

Einer 66-jährigen Frau wurde im Frühjahr 2020 auf dem Trödelmarkt an der Metro in Sankt Augustin das Portemonnaie mit Bankkarten gestohlen. Zwischen 15.00 Uhr und 16.20 Uhr suchte der mutmaßliche Dieb mit den Karten verschiedene Geldautomaten rund um den Bahnhof in Siegburg auf. Er hob in mehreren Transaktionen über 10.000 Euro vom Konto der Geschädigten ab. Bei einer Geldabhebung wurde der Tatverdächtige von der Überwachungskamera der Bank aufgezeichnet. Da die bisherigen Ermittlungen nicht zur Ergreifung des Unbekannten führten, werden die Bilder des Mannes aufgrund eines richterlichen Beschlusses veröffentlicht. Wer kennt die abgebildete Person oder kann Angaben zu Kontaktpersonen machen. Hinweise an die Polizei in Siegburg unter der Rufnummer 02241 541-3121. Bilder des Verdächtigen sehen Sie im Internetfahndungsportal der Polizei NRW unter: https://url.nrw/SU2020-58 (Bi)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell