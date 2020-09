Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: 27-Jährige aus Hennef vermisst

Hennef (ots)

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einer jungen Frau aus Hennef Dambroich. Die 27-Jährige Jessica S. wurde zuletzt am 21.09.2020 gesehen. Da sie in der Vergangenheit Suizidabsichten geäußert hat, kann eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden. Seitens der Polizei wurden daher Suchmaßnahmen eingeleitet. Diese verliefen bislang ergebnislos. Daher bittet die Polizei um die Unterstützung der Bevölkerung bei der Suche nach der 27-Jährigen. Sie wird wie folgt beschrieben: 158cm groß, korpulente Statur, blonde Haare, blaue Augen, Piercing an der Oberlippe. Bekleidet mit einer Jeans und einer grauen Jacke. Die vermisste Frau ist vermutlich mit einem braunen Pkw VW Golf unterwegs. Hinweisen zufolge soll die Vermisste Bezüge nach Schwalmtal und Swisttal haben. Fotos der Vermissten finden Sie hier:

https://polizei.nrw/fahndungen/vermisste/hennef-vermisste-person

Wer kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen? Wer har sie in den vergangenen Tagen gesehen? Hinweise an die Rufnummer 02241 541-3521. (Mi)

