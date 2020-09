Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Radfahrerin wird von Lkw bedrängt und stürzt

Eitorf (ots)

Am Dienstag, 22.09.2020 gegen 16:20 Uhr waren eine 56-jährige Eitorferin und ihr Mann mit Pedelecs in Eitorf auf der Straße Auelswiese in Richtung der Maibergstraße unterwegs. Als sie die Einmündung des untergeordneten Blumenwegs passierten, kam es fast zu einem Zusammenstoß mit einem Lkw, der von rechts kommend auf die Straße Auelswiese abbiegen wollte. Erst im letzten Moment kam der Laster zum Stehen. Das Ehepaar setzte die Fahrt fort, während der Lkw-Fahrer ihnen folgte, sehr dicht auffuhr und ununterbrochen hupte. Beim Linksabbiegen in die Maibergstraße wurde die 56-Jährige derart bedrängt, dass sie die Kontrolle verlor, stürzte und sich verletzte. Der Lkw-Fahrer hielt kurz an, beschimpfte die Frau und setzte seine Fahrt in Richtung Krankenhaus fort. Die Eitorferin begab sich mit leichten Verletzungen in ärztliche Behandlung und erstattete später eine Anzeige. Das Verkehrskommissariat ermittelt wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort und Gefährdung des Straßenverkehrs. Bei dem gesuchten Lkw handelt es sich laut Beschreibung um ein weißes Fahrzeug der 12 Tonnen Klasse mit offener Pritsche und einem Ladekran hinter der Fahrerkabine. Der Fahrer wird als südländischer Typ im Alter von 25-30 Jahren beschrieben. Er hat dunkle Haare und sprach Deutsch mit ausländischem Akzent. Hinweise an die Polizei unter Tel.: 02241 541-3421.(Ri)

