Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Öffentlichkeitsfahndung nach Trickdiebstahl

Eitorf (ots)

Am 21.06.2020 hatten sich ein 65-jähriger Eitorfer und der unbekannte Tatverdächte zu einem Treffen in einer Gaststätte im belgischen Lüttich verabredet. Der Unbekannte, der sich selbst Herr Berg nannte, wollte den Verkauf einer Gaststätte in Aachen vermitteln. Nach Ende des Gesprächs, als der Verdächtige bereits gegangen war, bemerkte der Eitorfer, dass ihm 8500,- Euro aus seinem Rucksack entwendet worden waren. Auf richterlichen Beschluss wird ein Foto des Verdächtigen, welches der Eitorfer mit seinem Smartphone gemacht hatte, zur Öffentlichkeitsfahndung veröffentlicht. Das Bild ist unter dem unten angegebenen Link einsehbar. Die Ermittler der Kripo fragen: Wer kennt die abgebildete Person? Wer kann Hinweise zu seinem Aufenthaltsort oder zu Kontaktpersonen geben? Hinweise unter Tel.: 02241 541-2421.(Ri) https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/luettich-trickdiebstahl

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell