Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Motorrad gestohlen

Ein Dokument

Troisdorf (ots)

Aus einer Gemeinschaftstiefgarage in Troisdorf wurde ein Motorrad der Marke Ducati gestohlen. Der Besitzer der Maschine zeigte an, dass sein Motorrad in der Tiefgarage der Mehrfamilienhäuser Hannoversche Straße 27 und 29 abgestellt war. In der Zeit zwischen Samstag, 19.09.2020 und Montag, 21.09.2020, wurde die Maschine entwendet. Die rote Ducati Panigale V4 im Neuwert von rund 23000,- Euro hatte der Fahrer mit dem Lenkerschloss gesichert. Am Montagmorgen war die Ducati spurlos verschwunden. Die Polizei fahndet nach dem Bike mit dem Kennzeichen K-GT#. Der Zugang zur Tiefgarage ist nur mit einem Schlüssel möglich. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, das im Zusammenhang mit der Tat stehen könnte, wird gebeten sich unter Tel.: 02241 541-3221 bei der Polizei zu melden.(Ri)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell