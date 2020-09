Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Alleinunfall einer Motorradfahrerin

Windeck (ots)

Am heutigen Sonntag, dem 20.09.2020 um 12:34 Uhr wurde der Polizei ein Verkehrsunfall mit einer Motorradfahrerin gemeldet. Eine 56j Kölnerin befuhr, mit ihrem Motorrad, die L312 aus Herchen in Rtg Ruppichteroth. Kurz vor der Ortseinfahrt Ennenbach kam sie in der dortigen langezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Sie stürzte wurde schwer verletzt. Nach notärztlicher Versorgung wurde sie mit einem Rettungswagen in ein nahegelgenes Krankenhaus gebracht. Nach ersten polizeilichen Ermittlungen dürfte ein Fahrfehler zu dem Unfall geführt haben. Ein anderer Verkehrsteilnehmer war nicht beteiligt. Der Sachschaden wird auf ca. 1000 EUR geschätzt.

