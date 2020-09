Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Windeck - Zusammenstoß von einem PKW und einem Krad mit Verletzten

Windeck (ots)

Am Samstag, den 19.09.2020 gegen 12:00 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person. Ein 53-jähriger Burscheider befuhr mit seiner Yahama die L 312 in Richtung Leuscheid. Eine ihm entgegen kommende 52-jährige Windeckerin beabsichtige mit ihrem VW nach links auf die K 7 abbiegen. Dabei übersah sie den Motorradfahrer und es kam im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß. Durch den Aufprall wurde der Fahrer schwer verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden. (HPS)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell