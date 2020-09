Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Manfred Kahl ist neu im Team der Lohmarer Bezirksdienstbeamten

Lohmar (ots)

Seit 24 Jahren versieht Polizeihauptkommissar Manfred Kahl auf der Polizeiwache Siegburg seinen Dienst. Derzeit ist er jedoch als Vertreter von Polizeihauptkommissar Franz-Josef Löbbert als Bezirksdienstbeamter in Lohmar tätig.

Der 56-Jährige hat in der Vergangenheit schon häufiger Kolleginnen und Kollegen aus dem Bezirksdienst vertreten. Aus diesem Grund ist er sich sicher: "Ich werde mich als Bezirksdienstbeamter auch zukünftig gut zurecht finden!"

Denn ab dem 01. November wird er offiziell als Bezirksbeamter für Lohmar im Dienst sein.

Seine Polizeiliche Karriere startete 1983 in Linnich mit anschließender Verwendung in einer Einsatzhundertschaft. Im Anschluss daran versah er im PP Bonn im Personen- und Objektschutz seinen Dienst und wechselte April 1996 in den Rhein-Sieg-Kreis zur Polizeiwache Siegburg.

Der Familienvater hat Kinder und Enkelkinder und wohnt bereits seit 31 Jahren in der Region. In seiner Freizeit interessiert er sich besonders für das Motorrad- und Rollerfahren. Er geht wandern und hält sich vor allem durch Walking im heimischen Umfeld und ergänzendem Mountain-Bike Training in den Sommermonaten fit.

Wir wünschen Polizeihauptkommissar Manfred Kahl viel Erfolg in seiner neuen Funktion! (Mi)

