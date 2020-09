Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Junge Frau vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Neunkirchen-Seelscheid (ots)

Seit Sonntag, dem 06.09.2020, wird die 39-jährige Angelika B. aus Neunkirchen-Seelscheid vermisst. Sie hat unter einem Vorwand ihre Wohnung verlassen und ist seitdem nicht mehr zurückgekehrt. Ermittlungen der Kripo ergaben, dass sie bis zum 10.09.2020 in einem Hotel in der Bonner Innenstadt eingecheckt hatte. Danach verliert sich jegliche Spur zum Aufenthaltsort der Brillenträgerin. Angelika B. ist mutmaßlich mit einem blauen Opel Astra Kombi unterwegs und führt die auf dem Foto abgebildete Lederhandtasche mit sich. Außer den Gegenständen in der Tasche hat sie augenscheinlich von zu Hause nichts mitgenommen. Über die Gründe ihres Verschwindens kann nur spekuliert werden. Nach bisherigen Recherchen leidet sie an psychischen Problemen, sodass nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich Angelika B. in einer hilflosen Lage befindet.

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche. Hinweise zu dem Aufenthaltsort der Vermissten bitte an die Rufnummer 02241 541-3121.

Lichtbilder der 39-Jährigen finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter: https://url.nrw/SU2020-48 (Bi)

