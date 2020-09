Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Betrügerische Handwerker ermittelt

Neunkirchen-Seelscheid (ots)

Am gestrigen Tage (15.09.2020) veröffentlichten wir eine Öffentlichkeitsfahndung nach betrügerischen Handwerkern, die sich als Sanitärnotdienst anboten und versuchten in Neunkirchen-Seelscheid einen Hausbesitzer mit einer überhöhten Rechnung zu betrügen. Seit der Veröffentlichung des Fahndungsfotos gingen im zuständigen Kriminalkommissariat zahleiche Täterhinweise ein. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen stehen nun ein 22-Jähriger aus Bergisch Gladbach und 22-Jähriger aus Mülheim an der Ruhr im dringenden Tatverdacht. Beide sind bereits mehrfach wegen gleichgelagerter Delikte in Erscheinung getreten. Die Polizei Rhein-Sieg dankt den Hinweisgebern für die Mithilfe bei der Aufklärung dieser und möglicherweise noch weiterer Straftaten.(Ri)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell