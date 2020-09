Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Frank Haselau ist neu im Team der Bezirksdienstbeamten in Niederkassel

Niederkassel (ots)

Der ein oder andere kennt Herrn Polizeihauptkommissar Frank Haselau vielleicht noch von der Polizeiwache in Troisdorf, dort hat er seit dem 01. Oktober 1999 seinen Dienst versehen.

Begonnen hat die polizeiliche Karriere des 47-Jährigen 1990 mit der Ausbildung in Schloß Holte-Stukenbrock. 1993 ging es für ihn dann zum Personen- und Objektschutz nach Bonn.

Während seiner Dienstzeit in Troisdorf stand er als Tutor viele Jahre den Auszubildenden als kompetenter und verbindlicher Ausbilder zur Seite. Nun ist es aber Zeit für einen Wechsel: "Ich habe mich für den Bezirksdienst beworben, weil ich mich verändern, aber nicht den Bezug zur Straße und zu den Bürgern verlieren wollte."

Seit dem 01. September ist Frank Haselau nun polizeilicher Ansprechpartner für die Bürgerinnen und Bürger in Niederkassel. Der Vater einer fast 19-jährigen Tochter wohnt seit 1996 in Sankt Augustin und begeistert sich in seiner Freizeit vor allem für eins, nämlich das Reisen. Besonders gut gefallen ihm Kreuzfahrten und Reisen nach Südost-Asien. Manche Kolleginnen und Kollegen der Polizeiwache Troisdorf erinnern sich noch an Urlaubsgrüße im Nachtdienst via Webcam aus New York. (Mi)

