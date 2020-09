Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Unerlaubt vom Unfallort entfernt

Lohmar (ots)

Am Dienstag, 15.09.2020 informierten Zeugen die Polizei über einen Verkehrsunfall in Lohmar bei dem sich der Fahrer unerlaubt vom Unfallort entfernte.

Gegen 5:00 Uhr in der Früh befuhr ein weißer Kastenwagen die Hauptstraße in Lohmar. Aus bisher ungeklärter Ursache fuhr der Fahrer im weiteren Verlauf gegen einen, vor einem Eiscafe abgestellten Blumenkübel samt Olivenbaum. Dieser war mit einem Drahtseil an einem weiteren Baum sowie mehreren Stühlen und Tischen befestigt. Durch den Zusammenstoß wurde der Olivenbaum samt Kübel circa 2 Meter bewegt, wodurch die daran befestigten anderen Gegenstände nachgezogen und beschädigt wurden. Anschließend flüchtete der Fahrer in Richtung Donrather Dreieck. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02241 541-3121 entgegen. (Mi)

