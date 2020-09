Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Neu im Team der Bezirksdienstbeamten in Much

Bild-Infos

Download

Much (ots)

Werner Michael Momper ist ab dem 14. September neu im Team der Bezirksdienstbeamten in Much. Er hat seit 2018 jedoch schon Erfahrungen als Bezirksdienstbeamter in Niederkassel sammeln können.

Seine polizeiliche Karriere hat 1981 beim damaligen Bundesgrenzschutz in Sankt Augustin begonnen. Nach einem einjährigen Auslandseinsatz bei der Deutschen Botschaft in Bagdad wechselte er 1992 zur Polizei NRW. Dort war er zuerst in der Einsatzhundertschaft des Polizeipräsidiums Bonn eingesetzt. Zwei Jahre später wechselte er schließlich zur Polizei Rhein-Sieg-Kreis.

Bis 2018 war der Polizeihauptkommissar auf der Polizeiwache in Sankt Augustin im Wach- und Wechseldienst tätig. Danach wechselte Momper zum Bezirksdienst Niederkassel.

Ab dem 14. September ist der 57-Jährige neuer Ansprechpartner der Polizei für die Bürgerinnen und Bürger in Much. Der Polizeihauptkommissar hält sich immer in Bewegung: Wenn er sich nicht mit seinen beiden Hunden beschäftigt, geht er gerne Laufen.

Wir wünschen Werner Momper viel Erfolg als Bezirksdienstbeamter in Much!

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell