POL-SU: Neue Bezirksdienstbeamtin für Niederkassel-Rheidt

Niederkassel (ots)

Annette Grabowski kennen Sie bisher vielleicht von der Polizeiwache in Sankt Augustin, hier war sie die letzten 23 Jahre im Wach- und Wechseldienst tätig.

Angefangen hat ihre Karriere bei der Polizei nach dem Abitur im Oktober 1991. Sie verbrachte die Ausbildungszeit in Brühl. 1994 ging es für sie dann nach Bonn zum Personen- und Objektschutz. Obwohl sie den Dienst in Sankt Augustin immer gerne versehen hat, wird es nun Zeit für etwas Neues:

"Die Arbeit als Bezirksbeamtin wird mir sicher gefallen, da ich hier auch den direkten Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern habe. Den wollte ich nicht verlieren!"

Nun wird die 49-Jährige zum 14. September Bezirksdienstbeamtin in Niederkassel-Rheidt und ist somit neue Ansprechpartnerin der Polizei für alle Bürgerinnen und Bürger vor Ort.

In ihrer Freizeit ist die Polizeihauptkommissarin sportlich unterwegs. Neben dem Nordic Walking an der frischen Luft trifft man sie auch im Fitnessstudio oder beim Badminton an. Ansonsten kann sie sich auch für ein gutes Buch begeistern. Vielleicht haben Sie ja eine Leseempfehlung für die neue Bezirksbeamtin?

Wir wünschen Annette Grabowski viel Erfolg in der neuen Funktion! (Mi)

