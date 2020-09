Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Falsche Polizisten bestehlen Kraftfahrer

Hennef (ots)

Am Freitag, 11.09.2020 gegen 21:45 Uhr wurde die Polizei zur Lauthausener Straße in Hennef-Allner gerufen. Die Beamten wurden von einem 44-jährigen Bulgaren, seinem 55-jährigen Mitfahrer und einer 19-jährigen Begleiterin erwartet. Trotz großer Verständigungsprobleme konnten die Personen den Beamten verständlich machen, dass sie auf der Autobahn bestohlen wurden. Nach der Schilderung waren sie gegen 21:00 Uhr auf der BAB 3 in ihrem blauen Fiat Ducato (Kastenwagen) unterwegs. An einem ihnen unbekannten Streckenabschnitt seien sie von Polizisten in einem silberfarbenen Volvo mit Offenbacher Kennzeichen angehalten worden. Zwei Polizisten und eine Polizistin in Uniform seien ausgestiegen und hätten nach Drogen gefragt. Dann musste der 44-jährige seine Tasche an die vermeintlichen Beamten aushändigen. Mit der Tasche bestiegen die Unbekannten den Volvo und fuhren davon. Sie erbeuteten damit unter anderem mehr als 2000,- Euro Bargeld. Wo auf der Autobahn die Tat stattgefunden hat, ist bislang unklar. Die Opfer müssen mit Hilfe eines Dolmetschers noch eingehender befragt werden. Wer etwas Verdächtiges gesehen hat, das mit der Tat in Zusammenhang stehen könnte, wird gebeten sich unter Tel.: 02241 541-3521 bei der Polizei zu melden.(Ri)

