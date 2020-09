Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbrecher stehlen Kasse aus Cafe

Troisdorf (ots)

In der Nacht zu Samstag, 11.09.2020, brachen Unbekannte in ein Cafe an der Hauptstraße in Troisdorf-Spich ein. An dem nahe der Einmündung zur Waldstraße gelegenen Lokal brachen die Täter das Oberlicht einer Zugangstür auf und kletterten ins Innere. Sie durchsuchten das Cafe nach Beute und nahmen schließlich das Kassengerät mit. Die Beutesumme ist noch unklar. Ein Anwohner war gegen 03:20 Uhr durch ein lautes Geräusch geweckt worden. Als er gegen 04:00 Uhr ein weiteres Geräusch hörte, entdeckte er den Einbruch und informierte die Polizei. Die Täter waren jedoch nicht mehr vor Ort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter Tel.: 02241 541-3221 entgegen.(Ri)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell