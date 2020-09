Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Abschleppwagen gestohlen

Troisdorf (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag, 01.09.2020 und Donnerstag, 10.09.2020, wurde vom Parkplatz eines Baumarktes am Heuserweg in Troisdorf-Spich ein Abschleppwagen entwendet. Das Fahrzeug der Marke Iveko Daily war vom Fahrer dort verschlossen abgestellt worden. Am Donnerstag gegen 17:00 Uhr stellte er fest, dass das Fahrzeug spurlos verschwunden war. Das weiß lackierte ältere Modell hat rote Streifen an der Motorhaube sowie an den Fahrzeugseiten. Die Polizei fahndet nach dem Lkw mit dem Kennzeichen SG-OM##. Hinweise unter Tel.: 02241 541-3221.(Ri)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis