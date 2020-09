Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Autofahrer verletzt Fußgängerin schwer

Siegburg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Siegburg wurde am Donnerstagmorgen (10.09.2020) eine Fußgängerin schwer verletzt. Die 60-Jährige wollte gegen 09:50 Uhr an der Wolsdorfer Straße eine Ampel überqueren, als sie von einem Mercedes erfasst und auf die Motorhaube geschleudert wurde. Der 88-jährige Fahrer des Wagens kam aus Richtung der Innenstadt und hatte nach eigenen Angaben aufgrund der tief stehenden Sonne weder die rote Ampel noch die Fußgängerin gesehen. Gegen ihn wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr ermittelt. Die 60-Jährige wurde mit einem Rettungswagen zur weiteren ambulanten Behandlung ins Krankenhaus Troisdorf gebracht. (fh)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell