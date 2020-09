Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Ladendieb mit Ware im Wert von 4.700 Euro geschnappt

Sankt Augustin (ots)

Mit Waren im Wert von fast 4.700 Euro wollte sich am Donnerstagabend (10.09.2020) ein Ladendieb im HUMA-Einkaufscenter in Sankt Augustin aus dem Staub machen. Der Ladendetektiv eines Elektronikmarktes war gegen 18:30 Uhr auf den jungen Mann aufmerksam geworden, der sich in der Computerabteilung verdächtig verhielt und immer wieder um die hochpreisigen Geräte schlich. Als der Ladendetektiv ihn ansprechen wollte, verließ der Mann das Geschäft und der Alarm löste aus. Er schubste den Ladendetektiv von sich, wodurch dieser zu Boden stürzte. Trotz des Sturzes rannte der Ladenmitarbeiter dem Verdächtigen hinterher und konnte ihn festhalten, bis die Polizei eintraf. Wie die Beamten feststellten hatte der Verdächtige Laptops und Zubehör im Wert von fast 4.700 Euro in seiner Tasche. Die Tasche war professionell angefertigt und so präpariert, dass sie eine Alarmauslösung vermeiden sollte - eigentlich. Bis auf die gestohlene Ware hatte der Verdächtige allerdings so gut wie nichts dabei, weder Schlüssel, noch Portemonnaie, geschweige denn einen Führerschein oder Personalausweis. Somit war es den Beamten nicht möglich, die Personalien des Mannes zu überprüfen. Nach eigenen Angaben lebt der 17-Jährige gebürtige Ukrainer in Bochum. Ob diese Angaben stimmen, wird derzeit noch ermittelt. (fh)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell