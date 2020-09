Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Ladendieb stößt auf der Flucht Kundin beiseite

Sankt Augustin (ots)

Eine 53-jährige Frau aus Bonn war gestern Nachmittag (09.09.2020) in Sankt Augustin im HUMA Einkaufszentrum einkaufen. Gegen kurz vor 18.00 Uhr kam ihr in einem Bekleidungsgeschäft ein 25 bis 35 Jahre alter Mann entgegen gelaufen, der von mehreren Mitarbeitern der Center-Security verfolgt wurde. Der athletisch wirkende Unbekannte rief der Frau zu, sie solle beiseite gehen. Da die 53-Jährige offensichtlich nicht schnell genug reagieren konnte, griff der mutmaßliche Täter ihr an Schulter und Arm und riss sie zur Seite. Dabei verletzte sich die Bonnerin leicht. Der schwarzhaarige, circa 165 bis 175 cm große Tatverdächtige lief dann vermutlich in Richtung des Ausgangs zur Marktplatte. Nach bisherigen Ermittlungen hatte er in dem Modemarkt Bekleidung gestohlen. Der Flüchtige war mit einer dunklen Weste, einem dunklen Langarmoberteil und einer hellen, kurzen Jeanshose bekleidet. Hinweise zu seiner Identität nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02241 541-3321 entgegen. (Bi)

