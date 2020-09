Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Ladendiebe schlagen Supermarktmitarbeiterin nieder

Siegburg (ots)

Eine 28-jährige Mitarbeiterin eines Discounters an der Siegburger Grimmelsgasse wurde gestern (08.09.2020) gegen 16.10 Uhr auf offener Straße von zwei Ladendieben niedergeschlagen. Die junge Frau hörte, dass an einer Kasse des Supermarktes der akustische Alarm ausgelöst hatte. Auf Nachfrage bei einer der Kassiererinnen erfuhr sie, dass zwei Unbekannte soeben mit vermutlich gestohlenen Waren den Laden verlassen hatten. Die 28-Jährige lief nach draußen und sah zwei Männer, mit einem prallgefüllten Rucksack auf dem Rücken, den Fußgängerüberweg in Richtung der Zeithstraße überqueren. Sie rief den Männern hinterher, die gestohlenen Waren zurück zu geben. Weil die 25-28 Jahre alten Tatverdächtigen nicht reagierten, lief sie hinterher und hielt einen von ihnen am Arm fest. Er riss sich los und ging weiter. Die Supermarktmitarbeiterin ließ aber nicht locker und fasste nochmal zu. Da holte der mit einem schwarzen T-Shirt, einer blauen Jeanshose und einer grünen Basecap gekleidete Ladendieb aus und schlug ihr mit der Faust auf die Schläfe. Anschließend liefen die beiden Täter in die Zeithstraße stadtauswärts. Die nur leicht verletzte Geschädigte kehrte in den Markt zurück und verständigte die Polizei. Ein Zeuge, der den Übergriff beobachtet hatte, war den flüchtigen Dieben gefolgt. Im Verlauf der Weierstraße verlor er sie aber aus den Augen. Flüchtig vom Tatort sind zwei circa 170cm große Männer, die nach Einschätzung der Geschädigten arabisch miteinander sprachen. Die gestohlenen Waren transportierten sie in einem schwarzen Rucksack. Was genau entwendet wurde, ist noch nicht bekannt. Hinweise zu den Ladendieben nimmt die Polizei in Siegburg unter der Rufnummer 02241 541-3121 entgegen. (Bi)

