Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Ein neuer Bezirksbeamter für Windeck

Windeck (ots)

Ralf Joachim Weber ist seit dem 01.09.2020 Ansprechpartner der Polizei für die Bürgerinnen und Bürger in Windeck. Seit 1987 nennt er das Windecker Ländchen sein zu Hause, daher müssen die Windecker Bürgerinnen und Bürger sich nicht unbedingt an ein neues Gesicht gewöhnen. In seiner Freizeit fährt er leidenschaftlich gerne mit seinem E-Bike und erkundet ganz Europa mit seinem Wohnmobil.

Der Vater von drei erwachsenen Kindern schaut bereits auf 41 Jahre Dienst bei der Polizei zurück. Begonnen hat er 1979 mit einer Ausbildung beim Bundesgrenzschutz. Nachdem er dort etwa 12 Jahre als Fernmelder seinen Dienst absolviert hat, ist er 1991 zur Landespolizei gewechselt. Seit dem ist er ein Teil unserer Behörde. Nach einem Jahr Wachdienst auf der Wache Siegburg ist er in den Wachdienst der Wache Eitorf gewechselt. Gemeinsam mit Michael Schütthof ist er nun Bezirksbeamter in Windeck. Wir wünschen Ralf Weber viel Erfolg in der neuen Funktion! (Mi)

