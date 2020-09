Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Serie von Sachbeschädigungen

Sankt Augustin (ots)

In der Nacht zu Montag (07.09.2020) hat ein Unbekannter gegen 00.30 Uhr drei Autos und einen Wohnwagen beschädigt. Die Fahrzeuge und der Campinganhänger waren im Fasanenweg in Sankt Augustin abgestellt. Mit einem unbekannten Gegenstand schlug der circa 30 bis 50 Jahre alte Mann die Frontscheiben der Autos ein. In die Seitenwand des Wohnanhängers schlug er ebenfalls Löcher. Der Täter trug bei Tatausführung ein schwarzes T-Shirt und eine knielange Hose. Hinweise zum Täter nimmt die Polizeiwache in Sankt Augustin unter der Telefonnummer 02241 541-3321 entgegen. (Bi)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell