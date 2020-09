Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Passant findet Toten im Rhein

Niederkassel / Rheinstrom (ots)

Am heutigen Freitag, dem 04.09.2020 um 15:00 Uhr meldete ein Passant eine im Rhein treibende Person. Der Notarzt konnte am Einsatzort nur noch den Tod der männlichen Person feststellen. Die Kriminalpolizei der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Tote konnte inzwischen identifiziert werden. Es handelt sich demnach um einen 85jährigen Niederkasseler. Derzeit gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Die Ermittlungen dauern an. (DS)

