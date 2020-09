Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zusammenstoß beim Abbiegen

Niederkassel (ots)

Am 02.09.2020 gegen 23:00 Uhr wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall in Niederkassel-Ranzel, Feldmühlestraße/Hauptstraße gerufen. Nach der Schilderung der Beteiligten war eine 18-jährige Niederkasselerin mit ihrem Pkw auf der Feldmühlestraße von Lülsdorf in Richtung Uckendorf unterwegs. An der beampelten Kreuzung Porzer Straße/Hauptstraße bog sie bei Grünlicht nach links ab und missachtete dabei den Vorrang eines entgegenkommenden 18-jährigen Niederkasselers, der mit seinem Pkw in Richtung Lülsdorf fuhr. Es kam zum Zusammenstoß der Autos im Kreuzungsbereich. Die 18-Jährige wurde dabei leicht verletzt, bedurfte aber keiner Behandlung vor Ort. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Beide mussten abgeschleppt werden.(Ri)

