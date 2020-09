Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Parfumdieb festgenommen - Mittäter ist weiterhin flüchtig

Siegburg (ots)

Der Kaufhausdetektiv eines Warenhauses an der Kaiserstraße in Siegburg beobachtete gestern Nachmittag (01.09.2020) zwei verdächtige Männer, die sich im Bereich der Kosmetikartikel aufhielten. Nachdem sich die Verdächtigen offensichtlich einen Überblick verschafft hatten, stellte sich der später festgenommene 24-jährige Tatverdächtige vor den Tisch mit der Warenauslage, während der flüchtige Mittäter die Beute anreichte. Sieben Parfumflacons im Wert von über 500,- Euro landeten in einer "Klautasche". Als der Kaufhausdetektiv einschritt, war der circa 175 cm große Mittäter bereits verschwunden. Der 24-Jährige, der die präparierte Einkaufstasche in der Hand hielt, ließ sich widerstandslos ins Büro der Security führen und wartete dort das Eintreffen der Polizei ab. Der junge Mann wurde vorläufig festgenommen. Er wurde erkennungsdienstlich behandelt und zur Tat vernommen. Nachdem sein Wohnsitz in der Eifel überprüft worden war, musste er wegen fehlender Haftgründe auf freien Fuß gesetzt werden. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum flüchtigen Mittäter machen können. Der schwarzhaarige Mann trug eine schwarze Lederjacke, eine weiße Hose und ein weißes T-Shirt mit dunklem Aufdruck. Hinweise an die 02241 541-3121. (Bi)

