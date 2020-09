Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Senior bei Verkehrsunfall in Tiefgarage schwer verletzt

Hennef (ots)

Am Dienstag (01.09.2020) ist ein 89-jähriger Autofahrer aus Hennef gegen 12.40 Uhr aus bislang ungeklärten Gründen gegen einen Betonpfeiler in der Tiefgarage am Adenauerplatz in Hennef gefahren. Der vermutlich nicht angeschnallte Senior verletzte sich schwer und kam in ein Bonner Krankenhaus. Ein Unfallzeuge gab an, dass er mit seinem PKW die Einfahrt der Supermarkttiefgarage hinunter gefahren sei. Unmittelbar hinter der Schranke stand das blaue Peugeot Cabriolet des 89-Jährigen. Nachdem der Zeuge die Schrankentaste betätigt hatte, drückte er auf die Hupe, um den 89-Jährigen zum Weiterfahren und zum Freimachen der Zufahrt zu bewegen. Nach einem kurzen Moment schoss das Cabrio mit hoher Geschwindigkeit geradeaus und prallte frontal gegen den Betonpfeiler. Ein weiterer neben dem Pfeiler geparkter PKW wurde durch die Aufprallwucht um 1,5 Meter nach vorne verschoben.

Der Zeuge und die eingesetzten Polizeikräfte leisteten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes Erste Hilfe. Der 89-Jährige war zwar ansprechbar, konnte aber keine Angaben zum Unfallhergang machen.

Zur Sicherung der Unfallspuren wurde die Unfallaufnahmegruppe der Polizei Rhein-Sieg-Kreis hinzugezogen.

Der Sachschaden wird auf über 10.000 Euro geschätzt. (Bi)

