Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Begrüßung neuer Polizistinnen und Polizisten in der Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Siegburg (ots)

Wie in jedem Jahr zum 1. September begrüßte Landrat Sebastian Schuster als Leiter der Kreispolizeibehörde gemeinsam mit dem Abteilungsleiter der Polizei, LPD Harald Wilke, heute (01.09.2020) die neu zu uns versetzten Polizistinnen und Polizisten. Diesmal im Kreisfeuerwehrhaus, weil die Einhaltung der Hygieneregeln mehr Platz erfordert. Nach der landeseinheitlichen Personal-Bedarfsberechnung, die jährlich den Zeitraum 01.April bis 31.März des Folgejahres berücksichtigt, wurden insgesamt 26 Beamtinnen und Beamte zur Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis versetzt. Unter ihnen sind neun frisch gebackene Polizeikommissarinnen sowie 13 Polizeikommissare, die kürzlich ihr Bachelorstudium an der Fachhochschule abgeschlossen haben. Weitere zwei Kollegen mit bereits mehrjähriger Berufserfahrung kamen aus dem Rhein-Kreis-Neuss und aus Siegen-Wittgenstein zu uns. 21 dieser Kolleginnen und Kollegen werden künftig auf den Polizeiwachen eingesetzt und den Streifendienst verstärken. Einer von ihnen wird bei der Kriminalpolizei einsteigen. Zwei bereits erfahrene Ermittlerinnen wurden aus Köln und dem Rhein-Erft-Kreis zu uns versetzt. Sie werden auch in unserer Behörde bei der Kriminalpolizei Dienst versehen. Verstärkt wird die Kreispolizeibehörde aber auch durch sieben Regierungsbeschäftigte. Diese Angestellten leisten wertvolle Unterstützungsarbeit, zum Beispiel im Bereich des Controllings, bei einsatzbegleitenden Recherchen, dem Erkennungsdienst oder auch in der Anzeigenbearbeitung. Damit hat die Polizei mehr Ressourcen für ihre Kernaufgaben. Die Polizeibehörde hat allerdings auch Abgänge zu verschmerzen. 20 Kolleginnen und Kollegen wurden im genannten Zeitraum zumeist im Pensionsalter von 62 Jahren in den Ruhestand versetzt. Eine Kollegin und ein Kollege aus dem Wach- und Wechseldienst gingen auf ihren Wunsch hin zum Polizeipräsidium Aachen.(Ri)

