Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Neue Polizeiwache in Hennef eröffnet

Hennef (ots)

Am heutigen Vormittag (31.08.2020), haben Innenminister Herbert Reul und Landrat Sebastian Schuster die neue Polizeiwache in Hennef eröffnet. Beide übergaben den symbolischen Schlüssel zur Wache an Wachleiter, PHK Herbert Schneider und den Leiter des Kriminalkommissariates Ost, KHK Armin Görgens. Die soeben fertig gestellte Wache an der Bahnhofstraße 25 ist in einem modernen Gebäude mit Wachräumen nach neuesten Landesstandards für 23 Wachdienstbeamtinnen und -Beamte sowie 4 Bezirksbeamte untergebracht. Darüber befindet sich die Zweigstelle des Regionalkommissariates Ost mit 5 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im ersten Obergeschoss. Die neue Wache hat mehr als 700 Quadratmeter Gesamtfläche, verfügt über modernste IT-Technik, hat angenehme Sozial- und Sanitärräume und befindet sich in zentraler Lage im Stadtkern von Hennef, unweit der alten Wache, die in der Lindenstraße beheimatet war. Es wurde Barrierefreiheit durchgehend berücksichtigt.

Der Landrat dankte der Stadt Hennef, dem LZPD (Landesamt für zentrale polizeiliche Dienste) und dem Bauherren (Immobilien Wirtz) für die gute Zusammenarbeit in der Planungsphase sowie in der Bauphase. Schuster: "Im Ergebnis durchaus ein Aushängeschild für meine Kreispolizeibehörde und die ganze Polizei NRW."

Historie

Das alte Wachgebäude wurde 1986 angemietet und bezogen. Es ist mittlerweile in die Jahre gekommen. Damals wurden Frauen in der Polizei bei der Planung noch nicht berücksichtigt. Keine getrennten Umkleide- und Sanitärräume (die Kollegen haben improvisiert). Es gab keinen abgeschlossenen Bereich für Dienstfahrzeuge. So kam es gelegentlich zu Sachbeschädigungen an den Einsatzfahrzeugen. Zudem gab es keine optimale Möglichkeit der Gebäudesicherung/Videoüberwachung.

Planung und Umsetzung

Die Finanzmittel wurden in einer Kabinettsentscheidung im Sommer 2017 bewilligt. Baubeginn war im Sommer 2019. Der Einzug erfolgte vor zwei Wochen. "Diese schnelle Umsetzung eines so komplexen Projektes verdient Anerkennung." So der Landrat.

Wichtige Polizeipräsenz in der Fläche

Die Stadt Hennef als städtisch/ländliches Gebiet entwickelt sich in der Einwohnerzahl und Gebäudefläche stetig. Es siedeln sich mehr und mehr Industrie- und Gewerbebetriebe an. Aktuell nähert sich die Zahl der Einwohner der 50000er Marke. Damit ergeben sich auch neue Herausforderungen im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, denen wir uns stellen müssen. Die Präsenz von Polizei- und Ordnungskräften ist ein wichtiger Standortfaktor. Die Menschen brauchen Vertrauen in die Handlungsfähigkeit der Sicherheits- und Ordnungsorgane ihrer Region. Sie wollen sich sicher fühlen. "Daher ist mir die Präsenz von Polizei und Stadtordnungsdienst für die Lebensqualität sehr wichtig. Es ist gut, dass es hier vor Ort eine Polizeiwache im 24/7-Betrieb und auch eine Zweigstelle des Regionalkommissariates Ost gibt, deren erfahrene Mitarbeiter über gute Szene- und Ortskenntnisse verfügen."

Zusammenarbeit zwischen Polizei und Stadt Hennef

Es ist geradezu ideal, dass in diesem Gebäude der Stadtordnungsdienst mit mehr als 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Tür an Tür zur Polizeiwache untergebracht ist. Der Ordnungsdienst arbeitet inzwischen ebenfalls im 2-Schichten Betrieb und unterhält zusätzlich einen Bereitschaftsdienst. Er nimmt eigenständig Aufgaben im ruhenden Verkehr und Einsätze unter anderem im Bereich der Ruhestörungen und Gefahrenstellen wahr. Es gibt zudem gemeinsame Sicherheitsplanungen für Veranstaltungen sowie eine enge kollegiale Zusammenarbeit im Tagesgeschäft, wie auch im Krisenfall. Von dieser Zusammenarbeit profitieren beide Seiten auf jeden Fall. Landrat Schuster: "Ich kann diese enge Zusammenarbeit anderen Kommunen nur empfehlen."

Die Veranstaltung fand am Geburtstag von Minister Reul (68) und Bürgermeister Klaus Pipke (57) statt. Der Bürgermeister führte den Minister und die Gäste auch durch die neu bezogenen Räume des Stadtordnungsdienstes Hennef, die unmittelbar an die Polizeiwache angrenzen. Der Ordnungsdienst ist dort seit wenigen Wochen untergebracht und ebenfalls nach modernesten Standards ausgestattet.(Ri)

