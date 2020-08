Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einladung zum Fototermin

Siegburg (ots)

Landrat Sebastian Schuster begrüßt am 01. September 2020 die neuen Kolleginnen und Kollegen der Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg. Einige der "Neuen" Beamtinnen und Beamten haben erst kürzlich ihr Bachelor-Studium abgeschlossen und treten erstmalig ihren Dienst in einer Kreispolizeibehörde an.

Interessierte Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich eingeladen an einem Fototermin mit den zahlreichen neuen Kolleginnen und Kollegen teilzunehmen.

Termin: Dienstag, 01.09.2020 um 10:30 Uhr

Adresse: Neuenhof/Kleiberg 53721 Siegburg

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell