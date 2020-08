Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Bande stiehlt Jeanshosen für über 2.000 Euro - Fahndung mit Lichtbildern

Sankt Augustin (ots)

Aufgrund eines richterlichen Beschlusses veröffentlicht die Polizei im Rhein-Sieg-Kreis Bilder von zwei unbekannten Männern. Die beiden Männer stehen im Verdacht, zusammen mit einer zwischenzeitlich identifizierten Mittäterin, in Sankt Augustin rund 50 Jeanshosen im Wert von über 2.000 Euro gestohlen zu haben. Die beiden Unbekannten waren am 15.05.2020 in der HUMA in Sankt Augustin aktiv. Aus der Filiale eines Jeansmodenherstellers stahlen sie gemeinsam die Jeanshosen. Dazu benutzen sie präparierte Einkaufstaschen, die das Signal der Diebstahlssicherungen blockierten. Aus einem Nachbargeschäft stahlen sie zudem zwei Lederjacken für rund 600 Euro. Sie übergaben die Beute umgehend an die 36-jährige Mittäterin, die die Waren dann zu ihrem Auto brachte.

Wer kann Angaben zu den beiden abgebildeten Männern machen? Hinweise an die Polizei in Sankt Augustin unter der Rufnummer 02241 541-3321.

Bilder der Tatverdächtigen finden Sie auf dem zentralen Fahndungsportal der Polizei NRW unter: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/sankt-augustin-bandendiebstahl (Bi)

