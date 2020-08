Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Wohnungseinbrecher erbeuten Tresor mit Schmuck

Eitorf (ots)

Diebe erbeuteten Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro bei einem Einbruch am Donnerstagnachmittag (27.08.2020) in ein Einfamilienhaus in Eitorf-Scheidsbach. Während die Bewohnerin in der Zeit zwischen 14.20 Uhr und 16.00 Uhr zum Einkaufen unterwegs war, waren die Täter durch die rückseitige Terrassentür ins Haus eingedrungen. Sie durchsuchten das Haus nach Beute und fanden in einem Hauswirtschaftsraum im Obergeschoss einen rund 100 cm hohen Tresor, in dem sich der Schmuck der Hauseigentümerin befand. Möglicherweise waren mehrere Täter am Werk, da der Wertschrank aufgrund Größe und Gewicht für eine einzelne Person nicht zu transportieren ist. Nach bisherigen Erkenntnisse verließen die Einbrecher das Haus mit der Beute durch die Kellertür. Bei der Befragung von Zeugen ergaben sich Hinweise auf einen dunklen Transporter/Van der Marke Mercedes mit Düsseldorfer Kennzeichen. Der Wagen mit abgedunkelten Scheiben soll im Vorfeld der Tat im Nahbereich gesehen worden sein. Ob der Wagen im Zusammenhang mit der Tat steht, ist unklar. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem verdächtigen Fahrzeug oder zu verdächtigen Personen unter der Telefonnummer 02241 541 3421. (Bi)

