Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Von Einbrecher überrascht - Wer hat etwas beobachtet?

Siegburg (ots)

Am Dienstag, 25.08.2020, wurde eine Hausbewohnerin in der Jägerstraße in Siegburg von einem Einbrecher überrascht. Gegen 11:55 Uhr hielt sich die Frau im Obergeschoss des Hauses auf, als sich die Zimmertüre öffnete und ein ihr unbekannter Mann in der Türe stand. Ebenfalls überrascht, von der Anwesenheit der Hausbewohnerin, entfernte der Mann sich ohne Diebesgut in unbekannte Richtung vom Tatort.

Der Täter hatte sich zuvor vermutlich über den hinteren Gartenbereich Zutritt zur Terrasse verschafft und hier versucht diese aufzuhebeln. Vermutlich brach bei dem Versuch die Verglasung der Terrassentür und dem Einbrecher gelang es so durch die Türe hindurch zu greifen und diese zu entriegeln. Eine eingeleitete Fahndung verlief bislang ergebnislos.

Die Personenbeschreibung lautet wie folgt: Circa 30 Jahre alt, sportlich schlanke Figur, mittellange, dunkelblonde Haare, osteuropäische Erscheinung, bekleidet mit einem dunklen T-Shirt und einer blauen Jeanshose.

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel.: 02241 541-3121 entgegen. (Mi)

